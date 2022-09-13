İnşaat işçisi gibi girdikleri şantiyeden 'beton kalıpları' çaldılar

13 Eylül 2022 Salı, 09:35

Bağdat Caddesi'ndeki Maltepe Meydan Projesi şantiyesine 12 Eylül Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında giren 6 şüpheli, 8 dakika içinde yaklaşık 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemeleri çaldı. İnşaat işçisi gibi giyindikleri dikkat çeken hırsızlar, malzemeleri elden ele taşıyarak araçlarına yükledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı görülüyor.

Bekçiye kendilerini işçi gibi tanıtan şüphelilerin, beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMAK İÇİN 'GİT BÖREK AL' DEDİLER

Hırsızların şantiye şefini uzaklaştırmak için, taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi.

Öte yandan şantiye alanı havadan da görüntülendi.