İnşaat işçisi gibi girdikleri şantiyeden 'beton kalıpları' çaldılar
Maltepe Bağdat Caddesi'nde inşaat işçisi gibi giyinerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydan Projesi şantiyesine gelen 6 kişi, bekçiye kendilerini çalışan olarak tanıtarak şantiyedeki beton kalıpları geldikleri araca yükleyerek kaçtı. Şantiyedeki zararın 80 bin lira olduğu belirtilirken, polis kaçan hırsızları arıyor.
Bağdat Caddesi'ndeki Maltepe Meydan Projesi şantiyesine 12 Eylül Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında giren 6 şüpheli, 8 dakika içinde yaklaşık 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemeleri çaldı. İnşaat işçisi gibi giyindikleri dikkat çeken hırsızlar, malzemeleri elden ele taşıyarak araçlarına yükledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı görülüyor.
Bekçiye kendilerini işçi gibi tanıtan şüphelilerin, beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMAK İÇİN 'GİT BÖREK AL' DEDİLER
Hırsızların şantiye şefini uzaklaştırmak için, taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi.
Öte yandan şantiye alanı havadan da görüntülendi.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu