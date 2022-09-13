Jeoloji Mühendisleri Odası: 'TOKİ beton lobisini değil vatandaşların can güvenliğini dikkate almalıdır'

13 Eylül 2022 Salı, 15:16

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, AKP'nin “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi” olarak sunduğu, TOKİ tarafından yapılacak 250 bin konutla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan "TOKİ, sosyal konut projelerinde beton lobisinin değil, yurttaşlarımızın can güvenliği ve geleceğini dikkate alarak inşa çalışmalarını yürütmelidir" başlıklı açıklamada, "Dar gelirli yurttaşlarımızın barınma sorununa çözüm getirme adına tek bir sosyal düzenlemenin yapılmadığı, dar gelirli vatandaşlarımızın barınma sorununu çözmek için ya bir emlakçıya, ya da bir müteahhide başvurmak zorunda bırakıldığı ülkemizde, sosyal konut projesinin başlatılması elbette olumlu bir adımdır" denildi.

Açıklamada, "Ancak vatandaşlarımızın bu projelere başvururken, geçmişte TOKİ tarafından yapılan bazı yanlış uygulamaların neden olduğu sorunları bir kez daha yaşamaması için dikkat etmeleri gereken bazı hususları, kamuoyunun dikkatine ve takdirine sunuyoruz" ifadeleri kullanılarak şu vurgular dile getirildi: