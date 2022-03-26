Binali Yıldırım’dan çiftçilere: Deliler gibi ekin, dağı taşı ekin!

26 Mart 2022 Cumartesi, 23:23

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Sancaktepe ilçesinde düzenlenen AKP Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Binali Yıldırım, “İstanbul çalışanı da çalışmayanı da bilir. Günü gelince de kararını verir. O halde ne diyoruz? Önce 2023 sonra 2024. Unutmayalım 2024’e giden yol 2023’ten geçiyor. 2023’te işimizi en güzel şekilde yapacağız memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar rekor oyla cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

"GIDA PETROLDEN DE ALTINDAN DA ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı bittikten sonra bunun en önemli bedelini yaşayacak ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini belirten Yıldırım, “Çünkü ticaretimizin büyük bir kısmı bu iki ülkeyle yapılıyor. Alışverişimizin 40 milyar doları Rusya ve Ukrayna ile yapılıyor. Bu iki ülkeden ülkemize 8 milyon ziyaretçi geliyor” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın dünya tahıl ihtiyacının yüzde 60'ını karşıladığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

Bu iki ülke dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60’ını karşılıyor. Şimdi bunlar yok, bunlar olmayınca ne olacak gıda, tarım ürünleri önemli hale gelecek. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor. Birkaç konuşmamda tarıma çok dikkat çektim, vatandaşlara dedim ki ekin, deliler gibi ekin, dağı, taşı ekin. Merak etmeyin devletimiz sizin maliyetlerinizi biliyor, gereken desteği verecek. Yeter ki siz ekin çünkü artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi.

"GENÇLER AK PARTİ’Yİ DAHA AZ DESTEKLİYORMUŞ, HADİ ORADAN KİM DEMİŞ?"

Halkın hayat pahalılığı karşısındaki sıkıntısının bilindiklerini söyleyen Yıldırım, “İmkanlar zorlanarak tedbirler alınıyor. Türkiye’nin kaynakları borçlarından fazladır. Böyle ülke çok az var. Onun için ülkemize güvenmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet iyidir, iktidarın kamçısıdır” diyen Yıldırım, “Ama Türkiye’nin kaliteli muhalefete ihtiyacı var. Kendilerini Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmeye formatlamış bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir yararı yok. Ama şunu bilin başaramazsınız, başaramayacaksınız. Muhalefetten yeni şeyler duydunuz mu? İşleri güçleri yaptıklarımızı eleştirmek, yalan dolan. Gençler AK Parti’yi daha az destekliyormuş. Hadi oradan kim demiş?” şeklinde konuştu.