Binali Yıldırım'dan garip enflasyon çıkışı
Partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20’ye çıkmış, 2 kat artış. İyi mi, değil" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Erzincan İl Başkanlığı tarafından Bakırevi Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Yıldırım burada yaptığı konuşmada ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmaya gayret etti.
"BU BİR DURUM TESPİTİ"
Pandeminin getirdiği belirsizliğin ‘bütün dünyayı kasıp kavurduğunu’ belirten Yıldırım, “Bunu yaşadığımız hayat pahalılığı, ekonomideki dalgalanmalara bir mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler bunlar enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika’da sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir, 7 kat artış. Bizde 10'lardan 20’ye çıkmış, 2 kat artış. İyi mi, değil. Şunu söylemek istiyorum. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez” dedi.
BELİRSİZLİK VURGUSU
Krizin yönetilebileceğini ancak belirsizliğini yönetilemeyeceğini savunan Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:
“Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır. Bütün insanlığın başından defolmasıdır. Bunun için bilim adamları herkes gece gündüz çalışıyor. Biz sağlık sistemimizi eyvallah seferber ettik. Bundan en az hasarla çıkmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.”
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