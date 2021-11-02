Acil Çağrı Merkezi görevlilerini kızdıran çağrılar: Binali Yıldırım'la ilgisi ne?

02 Kasım 2021 Salı, 10:24

Hatay’da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 2021'in ilk 9 ayında 4 milyon 778 bin 288 çağrı düştü. Bu ihbarların yüzde 52’si 'asılsız çağrı' olarak kayıtlara geçti.

Sağlık birimi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman ve doğa koruma, itfaiye ve AFAD ile beraber toplamda 8 birimle gerçekleşen çağrı hizmetlerindeki, asılsız çağrılar ekipleri ve çağrı yönlendiricileri zor durumda bırakıyor.

"BİZİ GERÇEKTEN OLUMSUZ ETKİLİYOR"

112 Acil Çağrı Merkezi'nde etkin müdahalelerin yanı sıra gelen asılsız çağrıların kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gövce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asılsız ihbarların oluşması gerçekten ihtiyaç sahiplerinin arka planda mağdur olmasına neden olabilmektedir. Vatandaşlarımızdan kısaca isteğimiz şudur, 112 Acil Çağrı Merkezleri aranırken lütfen acil çağrıların dışında burayı rahatsız etmemeleridir. Bu çağrıların bizi olumsuz etkilediğini bilmelerini istiyoruz" dedi.

Asılsız gelen çağrıların çeşitlerine de değinen Gövce, “Yemek şirketinden yemek siparişi vermek ya da telefonunun pin kodunu unutup da burayı arayanlara rastlıyoruz. Ayrıca, ilimizi ziyaret edip de ‘nerede gezebilirim veya nerede daha iyi yemek yiyebilirim?’ tarzında boş muhabbetlerle burayı gereksiz yere meşgul ettiklerine şahit olduk ve hatta oğluna kız arayanlar bile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp buradan bir yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bizi gerçekten olumsuz etkiliyor.”

Gövce, ayrıca yurttaşların, sadece insan değil, her türlü canlının arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyduğu anda 112’yi arayabileceğini, bu durum da çağrı merkezinde ‘acil çağrı’ olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Pınar Özsoy da bazı vatandaşların kendilerini televizyon talebi ve tavuk siparişi için aradığını kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Cumali Gönül de kimilerinin merkezi arayıp pasta siparişi verdiğini ve hatta bazılarının ise küfredip kapattığını belirtti.

BİNALİ YILDIRIM: ÇOK İLGİMİ ÇEKTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne konu dışı istekler için gelen ve tepkiye neden olan çağrılar akıllara AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın sağlık sistemi övgüsü yaptığı bir konuşmasında kullandığı ifadeleri akıllara getirdi.

Binali Yıldırım, 2016 yılında AKP Genel Başkanı ve Başbakan olarak yaptığı parti grup toplantısı konuşmasında yurttaşların artık daha kaliteli sağlık hizmeti aldıklarını iddia ederken "Dün bir arkadaşımız söyledi, çok ilgimi çekti. Acil servislere bayramda vatandaşlar gidiyorlarmış. Ne için gidiyorlarmış biliyor musunuz? Kız bakmaya gidiyorlarmış. Artık hastaneler o kadar şirin hale geldi ki, vatandaşlar oğullarını, kızlarını evlendirmek için acil servislere gidiyorlar, oralara yuvalar kurmak için ziyaretler yapıyorlar. Acil servisler artık sadece sağlık hizmeti vermiyor, yuva kurmak için de hizmet veriyor. İşte geldiğimiz nokta bu" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın bu sözleri daha sonra Meclis'te de tartışma konusu olmuş, CHP'li Özgür Özel, Yıldırım'ın sağlık çalışanlarından ve genç kadınlardan özür dilemesi gerektiğini söylerken, AKP'li Mustafa Elitaş ise Yıldırım'ın sözlerinin 'ironi' olduğunu öne sürmüştü.



