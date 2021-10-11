Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun izdiham yarattığı kentte: Zannediyorlar ki...

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Ekim tarihli Bayburt ziyareti, kelimenin tam anlamıyla izdiham altında gerçekleşmişti. Geniş yankı bulan görüntülerin ardından şehre bu kez AKP'den "üst düzey"de ziyaret gerçekleşti.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çeşitli programlara katılmak üzere kente geldi. Yıldırım, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ile Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Yıldırım, AKP hükümetleri döneminde Bayburt'a yapılan hizmetleri anlattı. "Bayburtluların mert, bayrağını, toprağını ve milletini seven insanlar olduğunu" ifade eden Yıldırım, "Bayburt her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Referandumda Türkiye birincisi oldu. Başkanlık sisteminin değiştirilmesinde yüzde 81,7 ile Türkiye birincisi Bayburt oldu. Bu sisteme şaşı bakanlar, bu sistemin değişmesini isteyenler önce gelip Bayburt'a sorsun." diye konuştu.

"BİZİM MİLLETİMİZ EN GÜZEL BİLEN MİLLETTİR"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugünlerde Türkiye'ye zerre miskal hiçbir hayrı dokunmamış, sürekli darbelerden, vesayetlerden medet umarak Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz kimin doğru yaptığını, kimin yapmadığını en güzel bilen millettir. Biz 20 yıldır bunu gördük. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekilliği seçiminde Bayburt birinciliği kimseye bırakmadı. Allah hepinizden razı olsun. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi bozanlara fırsat vermesin."

Yıldırım, 2023 vizyonu için emin adımlarla ilerlediklerini belirterek "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik ama bir şeye dikkat ettik, dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Bunun için amansız mücadele ediyoruz." diye konuştu.



