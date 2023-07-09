Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Bakan Koca açıkladı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 13:41

Güncelleme: 09.07.2023 - 13:41

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın bazı basın yayın organları tarafından kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAKTADIR"

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."