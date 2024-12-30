Binanın bahçesinde tarihi Roma eseri bulundu!

Tekirdağ'da bir binanın bahçesinde Roma dönemine ait antik sütun başlığı bulundu.

Binanın bahçesinde tarihi Roma eseri bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:09

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde T.Y.'ye ait binanın bahçesinde Roma dönemine ait olduğu belirtilen antik sütun başlığı tespit etti.

Bulanan eser Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Etiketler: #tekirdağ #sütun

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