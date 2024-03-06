Binanın çatısına çıkıp dehşet saçtı... Eski polis gözaltında!

Sakarya'da bir kişi elindeki tabancayla 3 katlı binanın çatısından çevreye ateş açtı. Eski polis olduğu öğrenilen şüphelinin daha önce de Ankara'da bir kadını rehin aldığı ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:24
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Olay, dün akşam saatlerinde Karaosman Mahallesi Eski Hendek Caddesi üzerinde meydana geldi.

2 katlı binanın çatısına çıkan ve eski polis olduğu öğrenilen T.T., elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. T.T., polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek binadan indirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KADINI REHİN ALMIŞ

T.T.’nin Adapazarı ilçesinde 2022 yılında pompalı tüfekle sokak üzerinde çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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