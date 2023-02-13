Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:29

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:29

17 Ağustos1999 depreminden sonra ev satın alacaklar için aranan kriterlerin başında depreme dayanıklılık geliyor. Peki, binanın depreme dayanıklı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Ev satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardıdnan tekrar akıllara "evlerimiz ne kadar sağlam?" sorusunu getirdi.

BİNANIN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

-Binanın bodrum katına bakın. Eğer rutubetliyse, binanın su yalıtımı iyi yapılmamış demektir. Yalıtımı iyi yapılmamış binaların taşıyıcı sistemlerinin paslanması, büyük şiddetli bir deprem sırasında yapının hasar görmesine neden olmaktadır.

- İnşaat sırasında, hazır beton teknolojisi ile üretilen binaları tercih edin. Deprem bölgelerinde inşa edilen binalarda C20 ''den düşük dayanımlı betonla üreilmiş binaları tercih etmeyin.

- Binanın tasarımı da depreme karşı dayanıklılık sağlayabilir. Simetrik boyutlandırma ve kısa kolon kullanımı gibi tasarımsal etkenler, yapının depreme karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilir.

- Kolon ve perde uygulamalarının doğru yöntemlerle gerçekleştirildiğini öğrenin. Teknik özellikleri öğrenebilmek adına daire satın almak istediğiniz binayı mühendislerine inceletebilirsiniz.

- Binanın üçte birinin toprak altında olmasına dikkat edin. Unutmayın ki toprak altında ne kadar fazla kat varsa o bina depreme karşı o kadar güvenilirdir.

EV SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Zeminin etüd raporunu incelemeyi unutmayın. Yine unutmamak gerekir ki her bina her zemine uygulanamaz. Doğru zemine uygulanan doğru bina depreme karşı dayanıklıdır.

Binaların Enerji Kimlik Belgesi var mı ? bakın. Artık kanuni zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesi binanın ısı izolasyonunun yapıldığını gösterir. Yakıt tasarrufu ile paranız cebinizde kalır.