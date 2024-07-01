Binanın yıkımı çatıdaki yavru martı için durduruldu

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:25

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:45

Avcılar Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Görevliler bina içinde hiçbir canlı olmadığını bildirince yıkıma geçildi.

Yıkım çalışmalarının ilk gününde, akşam saatlerine doğru binanın çatısında henüz uçamayan bir yavru martı olduğu fark edildi. Çevredekilerin uyarısı ile fark edilen yavru martıyı kurtarmak için yıkım çalışmaları durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmalar sırasında yavru martıya ulaşamayınca, iş makinelerinin bölgeden çıkarılarak zeminin araç girişine uygun hale getirilmesi istendi. Zemini düzelten görevliler, itfaiyeyi yeniden aradı.

Tekrar adrese gelen ekipler, yavru martının uzaklaştığını belirterek müdahale edemedi. Müteahhit firma çalışanlarından birinin çabası ile yavru martı kurtarıldı. Çevredeki binanın otoparkına götürülen martı, Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"ONU KURTARDIK"

Yavru martıyı teslim eden Ercan Polat, "Avcılar Belediyesi kentsel dönüşüm yıkımları ile ilgili çalışmalar kapsamında 7 katlı binanın yıkımı vardı. Karşı komşular çatıda yavru martı kaldığını tespit edince belediye fen işlerini, itfaiyeyi aradık. Dün akşam sonuç alamadık. Bu sabah için alanı temizledik. Bir can dünyaya bedel. Onlar da bizim canımız. Martı yavrusunu kurtarmadan çalışma yapmamaya kararlıydık. Onu kurtardık, veteriner müdürlüğüne teslim ettik" dedi.

Martının kurtarılmasından sonra 12 saat duran yıkım çalışmalarına devam edildi.