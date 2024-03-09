Martın sonu tufan

09 Mart 2024 Cumartesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Şubat 2024 otomobil ve hafif ticari araç satışlarını açıkladı.

2024 Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 arttığı ortaya çıktı. Toplam satış ise 185 bin 691 olarak kayıtlara geçti. Otomobil satışları yüzde 52.11 artarak 146 bin 318 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9.8 artarak 39 bin 373 adet oldu.

Şubat 2024'te ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Şubat'a göre yüzde 30.6 artarak 105 bin 990 adede çıktı. Otomobil satışları yüzde 39.67 artarak 82 bin 277 adet, hafif ticari satışları ise şubat ayı içerisinde 23 bin 713 adet oldu. Otomobil ve hafif araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre tam yüzde 11.6 arttı.

Ocak ve Şubat 2024'te otomobil pazarında SUV otomobiller yüzde 50.7 pay ile çoğunluğu oluşturdu. Motor tipine göre benzinli satışları yüzde 66.9, dizel ise yüzde 10.9 pay aldı. Hibrit satışlarının dizeli geçerek yüzde 14.8 pay aldığı görülürken elektrikli payı ise yüzde 6.7'de kaldı. Otogazlı satışlarsa yüzde 0.8 pay ile son sırada yer aldı.

Şubat 2024'te içten yanmalı motorlu araçlar içinde 1.6 litre ile 2 litre arasında olan yüzde 150 ÖTV'ye tabi olan modeller yüzde 0.76 satış payına, 2 litrenin üzerinde olup yüzde 220 ile ÖTV'ye tabi olanlar ise yüzde 0.25 paya sahip oldu. Satışların yüzde 99'unu ise yüzde 80 ÖTV'ye tabi olan modeller oluşturdu.

Yine Şubat 2024'te Elektrikli satışlarında ise yüzde 10 ve 40 ÖTV alınan 160 kW ve altındaki araçların payı yüzde 86.3; 160 kW üzerinde olup yüzde 50 ve 60 oranında ÖTV alınan araçların payı ise yüzde 13.7 oldu.

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Bu iki tablo otomobil seçiminde dünyanın en yüksek vergilerini vermemek üzere seçim yapıldığının adeta ispatı oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 Şubat'ta her ne kadar 158 bin 653 adetlik 2023 Aralık ve 115 bin 40 adetlik 2023 Kasım satışlarını geçememiş olsa da beklenilenin oldukça üstünde olarak kayıtlara geçti.

Satışların yükselmesi ise ne zenginleşmekten ne de refah seviyesinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Özellikle seçim sonrasında kendini daha da hissettireceği düşünülen hayat pahalılığına karşı insanlar hazırlık yapıyor. Bugün alamazsam bir daha alamam korkusu ile hareket ediyor. Dolar/TL oranı 32'ye çıksa da 3 yıl önce dolar 9 lirayken 50 kuruşa 1 şişe su alanlar bu gün 5 liraya alırken doların aynı oranda artmadığını görüyor. Sert yükseliş yerini sert düşüşe bırkmaya aday...