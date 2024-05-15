Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart görenleri hayrete düşürdü.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:09
Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı
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Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi.

Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı.

MERAK KONUSU OLDU

Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.


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