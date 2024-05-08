Kocaeli'nde iş cinayeti: Makineye sıkışan işçi öldü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir taş ocağında çalıştığı makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 20:46
Kocaeli'nde iş cinayeti: Makineye sıkışan işçi öldü!
Abone Ol google-news

Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki taş ocağında Arif Koç (39) bakım yaptığı makineye sıkıştı.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Koç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Koç'un cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

İşçinin cenazesi yarın memleketi Nevşehir'in Acıgöl ilçesi kırsal Tepeköy köyünde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan içinde taş ocağının da bulunduğu bölgede beton fabrikasında 18 Mart'ta sanayi tüpünün patlaması sonucu şirket sahibi Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

 


kocaeli haberleri İşçi haberleri makine haberleri

İlgili Haberler

Purmo işçisi greve çıkıyor

Purmo işçisi greve çıkıyor
TÜRKİYE’DE İŞÇİ HAKLARI (2)

TÜRKİYE’DE İŞÇİ HAKLARI (2)
ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?

ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları neler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek

Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek
Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler
Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı! 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat... Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı! 8 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’

Buket Aydın’dan Ceyda Düvenci’nin regl yorumuna beklenmedik çıkış! ‘Siz kendinize bakamıyorken…’
Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianamede yer verilmemişti: Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!

Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianamede yer verilmemişti: Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
Wednesday dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayımlanacak?

Wednesday dizisinin ikinci sezonu ne zaman yayımlanacak?
'Eylem Tok' sansürü Demirören'i karıştırdı: Genel müdürün çağrısına muhabirden rest!

'Eylem Tok' sansürü Demirören'i karıştırdı: Genel müdürün çağrısına muhabirden rest!
Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu

Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu