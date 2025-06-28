Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bingöl'de zincirleme kaza: Yaralılar var!

Bingöl'de zincirleme kaza: Yaralılar var!

28.06.2025 11:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bingöl'de zincirleme kaza: Yaralılar var!

Kentte 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i bebek 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bingöl'de Simani Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde T.G. yönetimindeki 33 ALB 939 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen V.K. idaresindeki 34 VS 0998 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan otomobil refüjdeki bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek Y.S. yönetimindeki 53 ABY 424 plakalı otomobille çarpıştı. Y.S.’nin kullandığı otomobil de kontrolden çıkıp, yol kenarında bekleyen M.S.T. idaresindeki 16 BPB 495 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler Y.S. ve M.S.T. ile 34 VS 0998 plakalı otomobildeki B.Ö., K.A. ve M.K. (1) adlı bebek yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Bingöl #yaralı

İlgili Haberler

Araç kaza yaptı: Baba yanarak can verdi, anne ile oğlu yaralandı!
Araç kaza yaptı: Baba yanarak can verdi, anne ile oğlu yaralandı! Çanakkale’nin Biga ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araç içinde sıkışan baba yanarak hayatını kaybetti.
Bursa'da feci kaza: Ölü ve yaralı var!
Bursa'da feci kaza: Ölü ve yaralı var! Gemlik ilçesinde otobanda seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bodrum'da deniz kazası geçirmişti... Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: AKP'li Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu nasıl?
Bodrum'da deniz kazası geçirmişti... Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: AKP'li Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu nasıl? AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazasının ardından hastaneye kaldırılmış, İstanbul'a sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalçın’ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.