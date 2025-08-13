Bingöl'ün plaka kodu ne? Bingöl'ün plaka numarası kaç? Bingöl ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bingöl plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BİNGÖL'ÜN PLAKA KODU NEDİR?



Bingöl’ün plaka kodu 12 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Bingöl’de araç plakaları, 12 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bingöl Plaka Kodunun Anlamı

Bingöl’ün plaka kodu olan 12, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre verilen numaralandırmada 12. sırada yer aldığı için bu numara ile belirlenmiştir. 12 sayısı, Bingöl’ün hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bingöl ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Bingöl Merkez 12 A, 12 AC

Adaklı 12 AD, 12 AK

Genç 12 G, 12 GN

Karlıova 12 K, 12 KL

Kiğı 12 Kİ, 12 KG

Solhan 12 S, 12 SO

Yayladere 12 Y, 12 YD

Yedisu 12 YE, 12 YS