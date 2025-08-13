Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bingöl'ün plaka kodu ne? Bingöl'ün plaka numarası kaç? Bingöl ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bingöl'ün plaka kodu ne? Bingöl'ün plaka numarası kaç? Bingöl ve ilçelerinin plaka harfleri...

13.08.2025 16:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bingöl'ün plaka kodu ne? Bingöl'ün plaka numarası kaç? Bingöl ve ilçelerinin plaka harfleri...

Bingöl’ün plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Bingöl ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Bingöl plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BİNGÖL'ÜN PLAKA KODU NEDİR?


Bingöl’ün plaka kodu 12 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Bingöl’de araç plakaları, 12 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Bingöl Plaka Kodunun Anlamı
Bingöl’ün plaka kodu olan 12, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre verilen numaralandırmada 12. sırada yer aldığı için bu numara ile belirlenmiştir. 12 sayısı, Bingöl’ün hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Bingöl ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Bingöl Merkez    12 A, 12 AC
Adaklı    12 AD, 12 AK
Genç    12 G, 12 GN
Karlıova    12 K, 12 KL
Kiğı    12 Kİ, 12 KG
Solhan    12 S, 12 SO
Yayladere    12 Y, 12 YD
Yedisu    12 YE, 12 YS

İlgili Konular: #türkiye #Bingöl #Plaka