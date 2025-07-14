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Bingöl’ün telefon kodu kaç? Bingöl’ün alan kodu kaç?

Bingöl’ün telefon kodu kaç? Bingöl’ün alan kodu kaç?

14.07.2025 16:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bingöl’ün telefon kodu kaç? Bingöl’ün alan kodu kaç?

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bingöl, dağları, yaylaları ve doğal kaynak suları ile öne çıkan, adı gibi “bin göl” anlamı taşıyan bir şehirdir. Zengin halk kültürü, mistik doğası ve deprem kuşağındaki konumuyla dikkat çeken Bingöl’de, telefonla iletişimde ise şehre özgü bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Bingöl’ün telefon kodu kaç? Bingöl’ün alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Bingöl en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Bingöl'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Bingöl’ün telefon kodu kaç? Bingöl’ün alan kodu kaç?

BİNGÖL'ÜN TELEFON KODU KAÇ?

Bingöl iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0426’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Bingöl için bu kod 426 olarak belirlenmiştir.

BİNGÖL'ÜN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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