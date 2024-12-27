Bingöl'de 10 köy yolu ulaşıma kapandı!
Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar sürerken, Karlıova-Varto karayolunda mahsur kalan araçlar oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Karlıova-Varto karayolunda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bingöl-Erzurum karayolunda ise, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise kış lastiği olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.
OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 3 YARALI
Öte yandan, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 62 AAJ 611 plakalı otomobil, ilçe girişinde kayarak yoldan çıktı. Kazada 1’i çocuk, 2 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- Nevzat Bahtiyar: 'Neden suçu üzerime alayım?'
- Karadeliğin etrafında okyanus bulundu!
- Muğla'da peş peşe deprem!
- Azerbaycan, Rusya'yı işaret etmişti
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!
- AKP’li bakanın asgari ücretlilere tavsiyeleri
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı