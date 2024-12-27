Bingöl'de 10 köy yolu ulaşıma kapandı!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:08

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Karlıova-Varto karayolunda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bingöl-Erzurum karayolunda ise, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise kış lastiği olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 3 YARALI

Öte yandan, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 62 AAJ 611 plakalı otomobil, ilçe girişinde kayarak yoldan çıktı. Kazada 1’i çocuk, 2 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.