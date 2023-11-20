Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2 noktada kontrolden çıkarak devrilen 2 yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde Karlıova ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, Karlıova-Erzurum karayolu Boncukgöze köyü mevkiinde, kar ve karla karışık yağmurun etkili olduğu yerde devrildi.
OTOBÜS DEVRİLDİ
Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
2. KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI
Diğer kaza ise, Karlıova-Erzurum karayolu Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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