Feci kaza... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!

Ümraniye'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 14:58
Feci kaza... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!
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İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Şerifali Mahallesi'nde otobüs terminalinden yolcu alan O.Y. idaresindeki 16 ES 433 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak Barbaros Caddesi'nde ilerleyen F.K. yönetimindeki 34 HCG 890 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarken, yolcu otobüsü ise karşı şeride geçtikten sonra aydınlatma direğine çarpıp kaldırıma çıktıktan sonra durabildi. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Kazada otomobil sürücüsü F.K. ile o sırada yoldan geçen N.T. yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki yolcular ise, çevredekilerin yardımıyla araçtan indirildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.


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