Bingöl’de 203 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 203 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl’de 203 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:16

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 2 farklı noktada toplam 203 kök kenevir ele geçirildi. Çalışmalarda 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Etiketler: #Ayça Bingöl #Jandarma

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