Bingöl’de 203 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:16

Güncelleme: 27.09.2024 - 16:16

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 2 farklı noktada toplam 203 kök kenevir ele geçirildi. Çalışmalarda 2 şüpheli ise gözaltına alındı.