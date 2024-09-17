Doktor olarak Bingöl'e atanmıştı: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in kararı ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 17:03

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:03

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, güzellik kraliçesi seçilerek ülkemizi Miss World'de temsil etmeye hak kazandı.

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atanan Bilgen’in, güzellik kraliçesi seçildikten sonra görev yerine gidip gitmeyeceği merak konusu olmuştu.

2. Sayfa'nın haberine göre, İdil Bilgen, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olan babası Mustafa Levent Bilgen’in yanına Kiev’e gidecek. Ardından Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında görevine başlayacağı öğrenildi.

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Bilgen, hem tıp kariyeri hem de güzellik kraliçesi olarak başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.