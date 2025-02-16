Bingöl’de 4.8 büyüklüğünde deprem… Naci Görür ‘büyük deprem bekliyoruz’ diye uyardı!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:11

Güncelleme: 16.02.2025 - 13:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremine yönelik değerlendirme yazısı paylaştı.

Görür, şunları yazdı:

“Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır.”