Bingöl’de 4.8 büyüklüğünde deprem… Naci Görür ‘büyük deprem bekliyoruz’ diye uyardı!
AFAD, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremine yönelik değerlendirme yazısı paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremine yönelik değerlendirme yazısı paylaştı.
Görür, şunları yazdı:
“Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır.”
Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır. Sevgiyle pic.twitter.com/lIYKB4E9cb— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 16, 2025
Etiketler: #afad #deprem #Naci Görür #Bingöl
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