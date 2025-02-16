Son dakika depremler! 16 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:01

Güncelleme: 16.02.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Şubat'ta meydana gelen depremler...

16 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:39:36 40.3022 24.1050 14.7 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN

08:36:11 38.2782 25.9272 12.4 -.- 3.3 3.2 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

07:18:36 36.6385 25.6498 2.5 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

06:49:17 36.5375 25.4968 11.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:44:52 36.5597 25.7027 20.1 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

06:31:47 39.3317 40.6733 5.0 -.- 2.1 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

06:27:16 36.5615 25.4883 7.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

06:22:23 36.5688 25.6350 15.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

06:14:30 36.4737 25.4055 10.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

06:08:45 36.5630 25.5725 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

06:04:14 35.0353 36.7638 11.6 -.- 2.8 -.- SURIYE

05:12:22 36.5040 25.5188 14.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:25:27 40.2978 24.1112 5.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

04:21:43 39.3708 40.6222 5.0 -.- 3.3 3.3 ELMALI-YEDISU (BINGOL)

04:18:58 38.6432 37.6038 5.0 -.- 1.3 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA)

04:05:03 36.9832 28.8503 6.3 -.- 2.0 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

04:01:08 36.6113 25.4828 8.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

03:33:18 40.3385 24.1668 7.3 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN

03:24:14 36.5672 25.4752 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

03:18:45 36.3780 25.6003 8.3 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI

02:58:17 36.3008 25.5485 7.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

02:56:51 40.3270 24.0953 5.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

02:54:24 36.5463 25.6105 9.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI