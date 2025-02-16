Son dakika depremler! 16 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Şubat 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! 16 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Şubat'ta meydana gelen depremler...

16 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:39:36  40.3022   24.1050       14.7      -.-  3.2  3.2   YUNANISTAN                                        

08:36:11  38.2782   25.9272       12.4      -.-  3.3  3.2   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          

07:18:36  36.6385   25.6498        2.5      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        

06:49:17  36.5375   25.4968       11.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

06:44:52  36.5597   25.7027       20.1      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        

06:31:47  39.3317   40.6733        5.0      -.-  2.1  -.-   DINARBEY-YEDISU (BINGOL)                          

06:27:16  36.5615   25.4883        7.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

06:22:23  36.5688   25.6350       15.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

06:14:30  36.4737   25.4055       10.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

06:08:45  36.5630   25.5725        8.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        

06:04:14  35.0353   36.7638       11.6      -.-  2.8  -.-   SURIYE                                            

05:12:22  36.5040   25.5188       14.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

04:25:27  40.2978   24.1112        5.4      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        

04:21:43  39.3708   40.6222        5.0      -.-  3.3  3.3   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            

04:18:58  38.6432   37.6038        5.0      -.-  1.3  -.-   KARABACAK-DARENDE (MALATYA)                       

04:05:03  36.9832   28.8503        6.3      -.-  2.0  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

04:01:08  36.6113   25.4828        8.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

03:33:18  40.3385   24.1668        7.3      -.-  3.3  3.4   YUNANISTAN                                        

03:24:14  36.5672   25.4752        8.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        

03:18:45  36.3780   25.6003        8.3      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        

02:58:17  36.3008   25.5485        7.8      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

02:56:51  40.3270   24.0953        5.2      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

02:54:24  36.5463   25.6105        9.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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