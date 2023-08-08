Bingöl’de 6 sağlık merkezine acil yıkım kararı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:40

Güncelleme: 08.08.2023 - 14:24

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Bingöl’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde il genelinde 3 bin 47 yapıda ağır hasar tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 sağlık merkezine acil yıkım kararı çıktı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Veysel Tosun, Bakanlık ve valilikle koordineli bir şekilde yıkım kararı çıkan sağlık merkezlerine yer temin ettiklerini söyledi. Tosun, ’’Yenişehir’deki hastanemizin bodrum katında kolonlarda paslanma ve duvarları açılmıştı bu depremden sonra olmuştu. Bunu görünce normalde biz bu binayı 1 Martta açacaktık böyle olduğu için açamadık.

Deprem performans analiz sonuçlarını bekledik. Bu sonuçlarda 4-5 aylık bir süreçte gelen sonuç. Valilik önerisi ile deprem sonrası yaptığımız sonuçları daha yeni elde ettik. Yenişehir ek bina ile Kadın Doğum Hastanesi 2’nci basamak olduğu için Sağlık Bakanlığına yazdık, bunun yanında diğer yıkım kararı verilen birinci basamak yerlerimiz olan Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü olduğu bina şuanda da aktif kullanılıyor, bu bina 1965’lerde yapılmış ve yıkım kararı verildi.

Kültür Mahallesi’ndeki 4 katlı olan Aile Sağlık Merkezinin olduğu binaya yıkım kararı çıktı, eski Verem Savaş Dispanserinin olduğu bina, biz orayı şuan depo olarak kullanıyorduk oraya yıkım kararı çıktı. Kale önündeki Aile hekimliğine yıkım kararı çıktı’’ dedi.

KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ İVEDİLİKLE BOŞALTILACAK

Yıkım kararı çıkan binalarla ilgili planlama yaptıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Veysel Tosun, konuşmasına şöyle devam etti: