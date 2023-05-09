Fatih Altaylı gündeme getirmişti... Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan 'Bozburun' açıklaması: 'Yıkım kararı alındı'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 09.05.2023 - 14:00

Gazeteci Fatih Altaylı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek Bozburun körfezi Massi Ayağacı mevkiinde yapılan inşaatın görüntülerini paylaşmıştı.

Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarmanın sadece zabıt tutup gittiğini söyleyen Altaylı, "Katliam sürüyor" demişti.

"DUR DİYEN OLUR MU!"

Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkii. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte."

BELEDİYE BAŞKANI OKTAY: YIKIM KARARI ALINDI

Altaylı'nın söz konusu paylaşımının gündem olmasının ardından, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Twitter'dan bir tweet dizesi paylaşan Oktay, "Marmaris Belediyesi encümeninin 03.05.2023 tarihli kararı gereği söz konusu kaçak yapılar ile ilgili para cezaları ve yıkım kararları alınmıştır" dedi.

1- Marmaris genelinde imar affı çıkacağı beklentileriyle maalesef ciddi sayıda kaçak inşaat yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından bütün kaçak inşaatlarla ilgili mühürleme, yıkım kararları alınmaktadır. — Mehmet Oktay (@oktaymehmet48) May 9, 2023

Oktay şu ifadeleri kullandı:

"1- Marmaris genelinde imar affı çıkacağı beklentileriyle maalesef ciddi sayıda kaçak inşaat yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından bütün kaçak inşaatlarla ilgili mühürleme, yıkım kararları alınmaktadır.

2- Sayın Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği Bozburun Mahallesi 335 ada, 36 parseldeki kaçak inşaattaki yapılarla ilgili 26.04.2023 tarihinde yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürleme işlemi yapılmıştır.

3- Marmaris Belediyesi encümeninin 03.05.2023 tarihli kararı gereği söz konusu kaçak yapılar ile ilgili para cezaları ve yıkım kararları alınmıştır. Halkımız müsterih olsun, kaçak yapılarla ilgili mücadelemiz aralıksız devam edecektir."