Bingöl'de arı sokan kişi hayatını kaybetti

Bingöl'de bir kişi arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 17:52
Bingöl'de arı sokan kişi hayatını kaybetti
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Merkeze bağlı Yenibaşlar köyünde yaşayan Hasan Kolatu, kovanlarına baktığı sırada arıların saldırısına uğradı.

Fenalaşan Kolatu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolatu, kurtarılamadı.


Bingöl arı

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