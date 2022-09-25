Bingöl'de 'bedava ev' izdihamı

25 Eylül 2022 Pazar, 15:22

Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş insanı Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi.

İş insanı Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi. Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı. Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi. 23 bir 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, "Bir dairemiz inşallah Bingöl’de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan Pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Kanada’da kazandığımız paranın yüzde 15’ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20’sini bu tür projelere harcayacağız" dedi.

"ŞANSA BANA ÇIKTI"

Bingöl halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yapılan çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı" diye konuştu.