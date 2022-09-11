Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi
Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, ekipler tarafından imha edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik "Eren Abluka-9 Şehit Güvenlik Korucusu Saim Buketçi" Narkoterör Operasyonu'nun, Genç ilçesinin Sağgöze Mahallesi kırsalındaki 20 farklı noktada sürdürüldüğü belirtildi.
İMHA EDİLDİ
Açıklamada, operasyonda 3 milyon 257 bin kök kenevir ve 26 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği, ayrıca arazide bulunan patlamamış 60 milimetrelik havan mühimmatının imha edildiği bildirildi.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti