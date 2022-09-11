Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

11 Eylül 2022 Pazar, 11:19

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik "Eren Abluka-9 Şehit Güvenlik Korucusu Saim Buketçi" Narkoterör Operasyonu'nun, Genç ilçesinin Sağgöze Mahallesi kırsalındaki 20 farklı noktada sürdürüldüğü belirtildi.

İMHA EDİLDİ

Açıklamada, operasyonda 3 milyon 257 bin kök kenevir ve 26 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği, ayrıca arazide bulunan patlamamış 60 milimetrelik havan mühimmatının imha edildiği bildirildi.