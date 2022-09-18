Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl'den Fenerbahçe mesajı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta futbolcu Tayfur Bingöl, İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bingöl, "Haftaya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yi yenip 3 puanı almamız gerekiyor" dedi.
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Tayfur Bingöl, "1 puan bizi mutlu etmedi. Valerien Ismael, inanılmaz profesyonelce maçlara hazırlıyor takımı. Bugün bana göre Beşiktaş olarak daha domine etmemiz gerekiyordu oyunu. Topun daha çok bizde olması gerekiyordu. Böyle olursa Beşiktaş'ın karşısında kimse duramaz. Haftaya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yi yenip 3 puanı almamız gerekiyor" dedi.
29 yaşındaki futbolcu, "Oynadığımız zemin çok sertti. Belki bu yüzden oynayamadık. Pas yapan takımız. Zeminde top çok sekiyordu. Zemini biraz problemli bulduk" diye konuştu.
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