Bingöl’de çocuk parkı ateşe verildi

Bingöl’de parkta bulunan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 12:27
Bingöl’de çocuk parkı ateşe verildi
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Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi 8’inci Sokak’ta bulunan Mevlana Parkı’nda dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk oyun grupları ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çocuk oyun grupları kullanılmaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 


Bingöl Yangın Çocuk parkı

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