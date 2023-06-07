Piknik yaparken sel sularına kapılmıştı... Cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:02

Güncelleme: 07.06.2023 - 11:49

Amasya'da Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen pazar günü pikniğe giden Serkan Şahin (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38) aniden bastıran sağanakta ıslanmamak için otomobillerine binerek yağmurun dinmesi bekledi.

Artan yağışla birlikte otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkânlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Şahin’in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayıplardan Murat Ekşi’nin cansız bedenine iki gün önce ulaşıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekipleri tarafından Zilal Şahin’i arama çalışmaları sona erdi. Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin’in de cansız bedeni bulundu.

VALİLİK DUYURDU

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "04 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.