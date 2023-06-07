Piknik yaparken sel sularına kapılmıştı... Cansız bedeni bulundu
Amasya'da eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda sel suyuna kapılan otomobildeki Zilal Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.
Amasya'da Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen pazar günü pikniğe giden Serkan Şahin (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38) aniden bastıran sağanakta ıslanmamak için otomobillerine binerek yağmurun dinmesi bekledi.
Artan yağışla birlikte otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkânlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.
Şahin’in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayıplardan Murat Ekşi’nin cansız bedenine iki gün önce ulaşıldı.
AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekipleri tarafından Zilal Şahin’i arama çalışmaları sona erdi. Geç saatlerde otomobille sel sularına kapılan ve arama çalışması yapılan Zilal Şahin’in de cansız bedeni bulundu.
VALİLİK DUYURDU
Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "04 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Yeni bakanların sınavı
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor