Piknik yaparken sel sularına kapılmıştı... Arama çalışmaları devam ediyor!
Amasya'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sel suyuna kapılan otomobildeki Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Amasya'da Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen Pazar günü pikniğe giden Serkan Şahin (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), aniden bastıran sağanak yağışta ıslanmamak için otomobillerine binerek, yağmurun dinmesi bekledi.
YAKINLARI UMUTLU HABERİ BEKLİYOR!
Edinilen bilgiye göre; artan yağışla birlikte, otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkânlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, arkadaşı Murat Ekşi’nin ise dün cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekiplerinin iş makineleriyle Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı
Şahin’in yakınları da çalışmaları takip edip, gelecek umutlu haberi bekliyor. Zilal Şahin'in, Yeni Sanayi Sitesi'nde oto elektrik işi yapan eşi Serkan Şahin ile çalıştığı öğrenildi.
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