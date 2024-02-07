Bingöl’de feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Bingöl’de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:57
Bingöl’de feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
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Bingöl- Elazığ karayolu Kuruca geçidinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne nakil edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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