Kütahya'da feci kaza... TIR ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:24

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:24

Kütahya'da Emet istikametinden Hisarcık istikametine seyir halinde olan E.T. yönetimindeki 45 ZA 0200 plakalı otomobil, Hisarcık Sanayi Sitesi'ne dönmeye çalışan Z.I. yönetimindeki 43 FH 765 plakalı TIR’a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü E.T. ile araçta yolcu olarak bulunan İ.T., B.T. ve İ.Ş. adlı şahıslar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.