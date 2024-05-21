Bingöl'de kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere kenarında bulundu.
Bingöl'de bulunan Kaynarpınar köyünde yaşayan 65 yaşındaki A.B., dün sabah saatlerinde ot toplamak üzere evinden çıktı.
Gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede yapılan arama sonucu A.B., kayalık bölgede dere kenarındaki suyun içinde hareketsiz bulundu.
İncelemede A.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
A.B'nin cesedi otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
- En iyi babalar bu 4 burçtan çıkıyor!
- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Netanyahu' kararı
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- Milli yas ilan edildi!
- 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı
- ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
- Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!
- CHP'den 'Suruç' hamlesi
- 'Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım'