Kayıp olarak aranan erkeğin cesedi nehir kenarında bulundu

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kişinin cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:06
Kayıp olarak aranan erkeğin cesedi nehir kenarında bulundu
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Edinilen bilgilere göre, dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak’tan (67) haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ANDA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çakmak’ın cansız bedeni bugün ekipler tarafından nehir kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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