Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü
Bingöl'de, kavga ettiği başka lisedeki U.İ. (16) tarafından bıçaklanan lise öğrencisi B.Y. (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Fen lisesi öğrencisi U.İ. ile Karşıyaka Anadolu Lisesi öğrencisi B.Y. arasında, Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
KURTARILAMADI
B.Y., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.Y., sağlık görevlilerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
U.İ. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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