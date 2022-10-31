Esra Erol'da tartıştığı kadını çay bahçesinde bıçaklayan erkek tutuklandı
Edirne'de, bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuk annesi Cansu A.'yı (32) çay bahçesinde bıçakla yaralayan Eniz Demirci ( 57), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Edirne'de yaşayan 6 çocuk babası Eniz Demirci, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Cansu A.'yı iddiaya göre önceki gün takibe adlı ve Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Polis Parkı'na geldiği sırada yanına gelip konuşmak istediğini söyledi.
İkili arasında konuşma tartışmaya döndü ve Eniz Demirci, Cansu A.'yı 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde yere yatırıp boğazından bıçaklayarak yaraladı. Cansu A.'nın çığlık seslerini duyanlar, olay yerine koşarak Eniz Demirci'ye müdahale etti ve etkisiz hale getirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cansu A.'ya ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan Cansu A.'nın tedavisi sürüyor.
TUTUKLANDI
10 gün önce katıldığı Esra Erol'un televizyon programında Cansu A. ile tartışan Demirci olaydan sonra gözaltına alındı. Demirci, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Demirci, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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