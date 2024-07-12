Bingöl'de orman yangını!

Bingöl merkeze bağlı bir köyde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:50
Bingöl'de orman yangını!
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gürpınar köyünde otluk alanda yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 15 personel sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


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