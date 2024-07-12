Bursa’da soğuk hava deposunda yangın!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:16

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:16

Yangın iddiaya göre, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi mevkisinde bulunan bir soğuk hava deposunda elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler soğuk hava deposunu sararken yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, yangın havadan da görüntülendi.

İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.