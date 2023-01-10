Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Genç'te belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise araziye bırakılmış bir valiz içerisinde 6 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.
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