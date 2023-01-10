Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:32

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:32

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa merkezli İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl’de operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel harekat, çevik kuvvet ve polis helikopteri destekli operasyonda, 5 ildeki 26 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırılırken, adreslerde narkotik dedektör köpeklerle arama yapıldı.

33 GÖZALTI

Bu anlar ise polis kamerası ve drone ile görüntülendi.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüt kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ ve ’suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlamalarıyla 33 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyet'te işlemleri süren şüphelilerin üzerlerine kayıtlı 14 ev, 12 otomobil, 2 arsa, 1 tarla ve 366 bin 855 liraya da el koyuldu.