Muğla'da 'uyuşturucu' operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 325 gram kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi de gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 17:43
Muğla'da 'uyuşturucu' operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki operasyonlarda, satışa hazır paketlenen toplam 1 kilo 325 gram kubar esrar ele geçirildi. O.E., F.E., İ.K., U.K. ve E.Y. ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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