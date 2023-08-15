Bingöl'deki orman yangınında ikinci gün!
Bingöl'ün Genç ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalındaki ormanda, dün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş makinesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleriyle müdahale edilen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İkinci gününe giren yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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