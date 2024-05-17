Binlerce ketçap ve mayonezin son tüketim tarihi değiştirilmiş!

Samsun'da son kullanma tarihi değiştirilen 2 bin 203 şişe ketçap ve mayonez ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:47
Binlerce ketçap ve mayonezin son tüketim tarihi değiştirilmiş!
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Samsun'da 2 bin 203 şişe son kullanma tarihi değiştirilmiş ketçap ve mayonez ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde belirlenen iş yeri deposu ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, son kullanma tarihi değiştirilmiş ve hijyenik olmayan ortamda hazırlanarak bazı markaların etiketinin yapıştırıldığı belirlenen 1497 şişe ketçap ile 706 şişe mayonez ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. jandarmaya götürüldü.

 


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