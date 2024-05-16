Samsun'da kaçakçılık operasyonu!
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, 2 iş yeri ve depoda yaptıkları aramada, 52 bin 520 doldurulmuş makaron, 24 bin boş makaron, 53 kilo 500 gram kaçak tütün, 4 otomatik sigara sarma makinesi, manuel sigara sarma makinesi, 3 komprasör, 3 bin çok amaçlı boş kutu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan R.A. (43) ile M.Ş. (44) emniyete götürüldü.
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