Binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu
Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve binlerce yarasayı barındıran Dupnisa Mağarası, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda 2003'te turizme açılan Dupnisa Mağarası, çok sayıda yarasaya ev sahipliği yapıyor. Birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan galerinin giriş bölümü olan sulu mağara, yılın her dönemi turizme açık tutulurken, kuru mağara ise yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay ziyarete kapatılıyor.
"Doğal klima" olarak adlandırılan mağaranın girişinde sıcaklık 10-12, kuru mağarada ise 15-17 derece arasında değişiyor. Hava sıcaklıklarının arttığı temmuz ve ağustos aylarında mağarayı ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor. Yarasalar dışında "kavuşamayan eller"e benzetilen sarkıtlar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
1 MİLYON TURİST HEDEFLENİYOR
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ersoy Canbek, fiziksel görünümü, konumu ve bilinilirliğiyle öne çıkan Dupnisa mağarasının görülmesi gereken yerlerden olduğunu söyledi. Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'nın sarkıt ve dikitleriyle görsel şölen sunduğunu ifade eden Canbek, mağaraya ilginin her geçen gün arttığını kaydetti.
2 bin 700 metre uzunluğundaki mağaranın 450 metrelik kısmının turizme açık olduğunu ifade eden Canbek, "Mağarada 60 binden fazla yarasa kışı bu alanda geçirmektedir. Yarasaların üreme dönemleri olan 15 Kasım-15 Mayıs arasında turizme kapalı olan mağara, yarasa türleri için bir koruma alanıdır" dedi.
Mağarayı ziyaret eden yerli turistlerin yanı sıra yabancı turist sayısının da arttığını anlatan Canbek, şöyle devam etti:
"Özellikle ziyaretçi sayısı son yıllarda 500 binin üzerinde gerçekleşmiş olup, sağlık ve karavan turizminin gözdesi haline gelmiştir. Bu yıl 1 milyon turist hedefimiz bulunmaktadır. Bulgaristan, Romanya ve özellikle Yunanistan üzerinden çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Mağara, yıl içerisinde sürekli akan yer altı nehri ve nehrin meydana getirdiği göller, dev boyutlu sarkıt, dikit ve sütunlar ve büyülü atmosferi ile sizleri bekliyor."
İlgili Haberler
- Daskyleion Antik Kenti nerededir? Daskyleion Antik Kenti'ne nasıl gidilir?
- Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak
- Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor
- Antandros Antik Kenti'ndeki Roma villası ve nekropolis gün ışığına çıkarılıyor
-
Video Haberler
- Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
- 'Araçlarınızla dışarı çıkmayın'
- Deprem izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
- Olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı
- Yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi
- Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında
- Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- 'Kıyamam ben sana'
- Erzurum'da başpehlivan Rıza Yıldırım oldu!