Binlerce yıllık eserler ilk kez sergilendi

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:32

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, tarih tutkunlarına sergilenmeye başlandı.

Bu ayki sergide adak çivisi ve madalyon gibi pişmiş toprak, bronz ve kurşun malzemeden toplam 10 tapınak sunusu, sergilenmeye başlandı. Eserler arasında olan Helenistik döneme ait, pişmiş topraktan tapınak modelinin, İzmir'in Aliağa ilçesi yakınlarındaki Kyme Antik Kenti'nde 2013 yılında bulunduğu belirtildi. Öne çıkan bir diğer tapınak sunusu ise Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 2012 yılında bulunan, üzerinde tapınak tasviri olan, kurşundan yapılmış madalyon oldu. Müzenin envanterine giren, insan figürlü birçok adak çivisi de yine fuaye salonunda yer aldı. Adak çivilerinin, Hitit dönemine ait olduğu belirtildi. Son olarak 2018 yılında Menemen'de Neonteikhos Antik Kenti'nde bulunan ve omuzda kurbanlık koç taşınmasını tasvir eden 3 ayrı heykelcik de yine tarih tutkunları için ilk kez sergilenmeye başlandı.

İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Elvan Tural Tercan, "Dönemin insanları tanrı ve tanrıçaya sunuda bulunurken, onun ikonografik özelliklerinden faydalanmışlar. 'Athena'nın koruyuculuğu ve gücünden faydalanmak için sunuda bulunmuşlar. Bu nedenle kılıç ve kalkan adarlar. Kendilerini korumasını isterler. 'Afrodit'in denize bakan yamaçlara yapılan tapınaklarına yapılan sunularda ise denizde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamasını amaçlamışlardır. Bu sunular, o talebini sembolize eden nesnelerdir. Kazılarda bu nesneler karşımıza çokça çıkıyor. Müze koleksiyonlarını büyük bir kısmını oluşturuyor. Böyle bir sunumla da ziyaretçinin karşısına çıkalım istedik" dedi.