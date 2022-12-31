Binlerce yurttaş yılbaşında Bodrum'a akın etti
Muğla’nın Bodrum ilçesine yurttaşlar yılbaşı kutlaması için akın etti. Kentte trafik yoğunluğu artarken son 24 saat içerisinde kente 15 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.
Önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum’da yılbaşına saatler kala trafikte hareketlilik başladı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Uygulama noktasında denetimlerde bulundu. Narkotik köpeği ‘Efor’ ile araçlarda arama yapan ekipler, sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bodrum’a son 24 saat içerisinde 15 bin aracın giriş yapıldığı bildirildi. Gümbet başta olmak üzere Turgutreis istikametine yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.
Öte yandan, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserleri kapsamında 22.30’da Teoman, Belediye Meydanı’nda sahne alacak.
Kent genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik olmak üzere 450 personelin sabaha kadar görev yapacağı bildirildi.
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